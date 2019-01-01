إحالة نقاش سرق مشغولات ذهبية من شقة في الزيتون للمحاكمة

قررت نيابة الزيتون الجزئية إحالة نقاش للمحاكمة العاجلة، لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية، من شقة سكنية في الزيتون.



البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، حيث تمكنوا من ضبط نقاش بحوزته مشغولات ذهبية عبارة عن "سلسلة، 4 دلايات" أثناء عرضها للبيع بثمن بخس بمنطقة الصاغة.



وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مسكن سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادي، بأسلوب "المغافلة" حال قيامه بأعمال نقاشة بمسكنها.



وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، وقررت أنها لم تكن قد اكتشفت واقعة السرقة بعد، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.