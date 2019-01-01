مقتل شاب أمام منزله في دمياط

لقي شاب مصرعه مقتولًا أسفل منزله بمنطقة البندر القديم بمدينة دمياط؛ بسبب خلافات سابقة بينه وعدة أشخاص، حيث حضروا إلى منزله واعتدوا عليه بأسلحة حادة.



فوجئ الأهالي بعدة شباب يحيطون بالمجني عليه "أحمد أبو عماشة" ولم تفلح محاولات الأهالي في إنقاذه، وطعنوه حيث لفظ أنفاسه الأخير عقب وصوله إلى مستشفى دمياط التخصصي.



تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة، حيث انتقلت قوة من قسم شرطة أول دمياط وتشكيل فريق أمني لضبط الجناة، وإخطار ذوي القتيل لاستخراج تصاريح الدفن، واستلام جثمانه.