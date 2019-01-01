تشريح جثة عامل قتله نجله في السيدة زينب

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بتشريح جثة عامل لقي مصرعه على يد نجله، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والتصريح بدفنه، كما أمرت رجال المباحث باستكمال تحرياتهم حول الواقعة.



تلقى رئيس مباحث السيدة زينب بلاغًا، يفيد بوصول جثة "جلال فهمي" 60 عامًا، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجله "محمد جلال"، 37 سنة، مسجل خطر، بسبب خلافات بينهما، ولاذ بالفرار.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.