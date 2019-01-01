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عالم

تنامي مشاعر الغضب في هونج كونج بعد تعرض متظاهرين لهجمات

الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:08 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تنامت مشاعر الغضب الإثنين، في هونج كونج غداة الهجمات العنيفة التي تعرض لها متظاهرون مؤيدون للديمقراطية على أيدي معتدين يشتبه في انتمائهم إلى عصابات إجرامية، مما أوقع عشرات الجرحى وفاقم الأزمة التي تشهدها المستعمرة البريطانية السابقة.

وأخذت حركة الاحتجاج التي لم تتراجع منذ التاسع من يونيو في هونج كونج منحى خطيرا الأحد بعد أن هجم رجال يحملون العصي والقضبان الحديدية ومضارب البيسبول على متظاهرين معادين للحكومة في طريقهم إلى منازلهم بعد تظاهرة ضخمة.

وفي مشاهد الهجمات التي وقعت في وين لونغ شمال هونغ كونغ ونشرت مباشرة على فيسبوك، صرخ محتجون في حين انهال المعتدون بالضرب على المتظاهرين والصحافيين في محطة مترو، وشوهدت آثار دماء على الأرض.

وأفادت مصادر استشفائية أن 45 شخصا جرحوا في الهجمات بينهم رجل في حالة خطرة وخمسة في وضع حرج.

وتعالت الانتقادات ضد شرطة هونج كونج التي اتهمت بالتأخر لأكثر من ساعة للوصول إلى المكان رغم نداءات الإغاثة التي وجهها الأشخاص الذين تعرضوا للهجمات. كما انتقدت الشرطة لعدم توقيف أي شخص في حين بقي المهاجمون في الشوارع في محيط محطة مترو يون لونج حتى ساعات الفجر الأولى.

وأظهرت المشاهد رجالا بقمصان بيضاء يغادرون المكان في سيارات تحمل لوحات تسجيل صينية.

والنائب الديموقراطي لام شوك-تينج الذي كان بين الجرحى وأصيب بجروح في الوجه والذراعين، انتقد رد فعل الشرطة واتهم "العصابات الاجرامية" بالوقوف وراء الهجمات.
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