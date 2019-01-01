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حوادث

النيابة تعاين آثار حريق شقة في المطرية

الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:07 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
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انتقل فريق من نيابة المطرية الجزئية، تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام، اليوم الإثنين، لمعاينة آثار حريق شب داخل شقة سكنية، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة وتحديد سبب الحريق.

وتبين من المعاينة الأولية، تركز مؤثرات الحريق بالغرف الرئيسية التي نشبت بها الحرائق والعثور على ترسبات مواد حارقة، وتبين بدارسة آثار النيران واتجاه سريان الحريق أنه قد بدأ وتركزت آثاره بمنطقتين منفصلتين، كما تبين تعرض التوصيلات الكهربائية للاشتعال، وتشير المعاينة إلى علاقتها بنشوب الحريق.

كانت قد تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق بالمطرية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وإخماد الحريق.
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