الإمارات: 43 مليار دولار تجارتنا غير النفطية مع الصين

أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، أن الصين تمثل الشريك التجاري الأهم للإمارات في التجارة السلعية غير النفطية؛ حيث تستحوذ على ما نسبته 9.7% من إجمالي التجارة غير النفطية للإمارات خلال 2018 وبقيمة تتجاوز 43 مليار دولار؛ إذ شكلت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الصين خلال العام الماضي ما نسبته 16% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع دول قارة آسيا.



قال المنصوري، الإثنين، بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد رفيع المستوى، إن الصين استأثرت بما نسبته 15% من إجمالي واردات الإمارات من السلع خلال 2018 لتحتل المرتبة الأولى في هذا الشأن بقيمة تتجاوز 38 مليار دولار، مشيرا إلى أن الصين تعتبر مصدرا لـ27% من إجمالي واردات الإمارات من دول قارة آسيا، كما أن الصين تأتي في المرتبة الـ11 عالميا في استقبال الصادرات غير النفطية وكذلك في سلع إعادة التصدير من الإمارات.



وأضاف أن الإمارات ضمن قائمة أهم 25 دولة في استقطاب الصادرات الصينية والأولى عربيا؛ حيث تستحوذ على 29% من إجمالي الصادرات الصينية للدول العربية، كما تعد الإمارات الشريك التجاري الأهم عربيا للصين؛ حيث تستحوذ على 26% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الصين والدول العربية.



وأوضح أن الإمارات تستحوذ على 36% من صادرات الصين من سلع التكنولوجيا المتقدمة للدول العربية وتأتي عالميا ضمن قائمة أهم 20 دولة وتستحوذ على 1.1% من إجمالي صادرات الصين من هذه المجموعة السلعية للعالم؛ إذ تشكل صادرات الإمارات غير النفطية للصين 16% من إجمالي الصادرات العربية غير النفطية للصين خلال 2018.



وقال وزير الاقتصاد إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، تحرص على تطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية الصين الشعبية وبذل المزيد من الجهود لدفعها إلى الأمام من أجل تحقيق مصلحة شعبي البلدين الصديقين في مختلف المجالات وصولا إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.