استعجال تقرير الطب الشرعى لفتاة اتهمت والدها باغتصابها

استعجلت نيابة مدينة نصر الكلية تقرير الطب الشرعى لفتاة اتهمت والدها باغتصابها، داخل مسكنهم كرهًا عنها تحت تهديد السلاح.



كانت قد قررت النيابة حبس الأب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



وواجهت النيابة الأب المتهم بالفتاة المجنى عليها، فاتهمته باغتصابها داخل غرفتها تحت تهديد السلاح، وسط انهيارها ودخولها في نوبة بكاء، قائلة: "أبويا ضيع مستقبلي".



واعترف الأب باغتصابه نجلته، موضحًا أنه لم يكن في وعيه وقت ارتكابه هذه الجريمة.



كانت مباحث قسم شرطة مدينة نصر قد تلقت بلاغًا من فتاة لم يتجاوز عمرها 20 عامًا، تتهم والدها باغتصابها كرهًا عنها داخل غرفتها على مرأى ومسمع من والدتها التى لم تتحرك لنجدتها أو إبعاده عنها، وهددت بالانتحار حال عدم القبض عليه والثأر لشرفها.



وعقب تقنين الإجراءات تحركت قوة أمنية، وتمكنت من القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.