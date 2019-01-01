سقوط 27 سائقًًا تحت تأثير المواد المخدرة

نظمت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أي حوادث مرورية.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن إجراء تحليل طبي لـ200 سائق، وإثبات تعاطي 27 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.



من ناحية أخرى، كثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة، وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل، ممن يحملون الركاب بالصندوق الخلفى وحملات الرادار والكشف عن الإطارات.