ضبط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية في أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، الإثنين، من القبض على عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية.



تلقى اللواء نائل رشاد مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بضبط "هيثم.م" 32 سنة، عاطل، وبحوزته فرد خرطوش، و"حازم. س" 21 سنة، عاطل، وبحوزته مسدس ساقية وفرد خرطوش.



وتحررت المحاضر اللازمة، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم وستتولى النيابة تحقيقاتها، حيال الواقعة.



ويأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع، لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.