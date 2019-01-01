إحالة عاطلين سرقا شركة أدوات مكتبية في النزهة للمحاكمة

قررت نيابة النزهة الجزئية تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام، إحالة عاطلين للمحاكمة العاجلة، لاتهامهما بسرقة شركة أدوات مكتبية وكشك في النزهة.



تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة النزهة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط عاطلين مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية لهما معلومات جنائية مسجلة، أثناء استقلالهما عربة كارو وبحوزتهما "5 كراتين بداخلهم أدوات مكتبية، كرتونه بداخلها 15 خرطوشة سجائر، مجموعة من الحلوى، أجنة حديدية، مقص حديدى، كماشة، 2 ماسورة حديدية".



وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفا بسرقتها من داخل شركة أدوات مكتبية وكشك بأسلوب كسر القفل، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما.



باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وأقر مالك شركة الأدوات المكتبية، فتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.