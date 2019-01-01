خادم الحرمين وولي العهد يهنئان السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.



وأعرب الملك سلمان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب مصر متمنيا دوام التقدم والازدهار، وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.



وفى نفس السياق، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي برقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى الثورة، متمنيا لمصر دوام التقدم والازدهار.