اليوم.. امتحان الأحياء للصف الأول الثانوي "الدور الثاني"

يواصل اليوم الإثنين، طلاب أولى ثانوي، امتحانات الدور الثاني «الفرصة الإلزامية»، والتي تستمر حتى الأحد 4 أغسطس المقبل.



ويؤدي الطلاب امتحان مادة الأحياء لمدة ساعة ونصف.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت في وقت سابق أن إجمالي الطلاب الذين لديهم فرصة إلزامية ثانية في مادة الأحياء 40 ألفا و94 طالبا وطالبة.



وأكدت الوزارة، أن امتحان الدور الثاني لأولى ثانوي، سيعقد ورقيًا وخاطبت المديريات التعليمية، للتأكيد على ضرورة أداء الطلاب الامتحان لمن لديهم فرصة ثانية إلزامية، وعدم انتظار نتيجة الشكوى المقدمة من الطلاب الذين أدوا اختبار مايو 2019.



وأضافت أن من يتخلف عن أداء امتحان الفرصة الثانية الإلزامية سوف يكون باقيا للإعادة، لافتة إلى السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسى، حيث إن الامتحان يُعقد بنظام الكتاب المفتوح.



كما حددت الوزارة، أن تتولى المديريات التعليمية مسئولية إعلان نتائج الامتحان.



وتجرى الامتحانات خلال فترة واحدة للمدارس الحكومية «عربى ولغات» والمدارس الخاصة والمعاهد القومية والمنازل والخدمات والسجون على أن تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا.