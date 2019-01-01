مهندس: استئناف إنتاج حقل الشرارة النفطي الليبي بنصف طاقته

قال مهندس بحقل الشرارة الليبي إن الحقل النفطي الليبي استأنف الإنتاج بنصف طاقته يوم الاثنين، بعد توقفه منذ يوم الجمعة بسبب إغلاق صمام.



وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان إن الصمام جرى إصلاحه مساء الأحد مما سمح بضخ النفط مجددا إلى ميناء الزاوية.



وأضافت المؤسسة أن الإغلاق تسبب في خسارة إنتاج بنحو 290 ألف برميل يوميا بقيمة تُقدر بواقع 19 مليون دولار.