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حوادث

ضبط 11 سيارة ودراجة بخارية متروكة في شوارع الجيزة

الإثنين 22/يوليه/2019 - 09:39 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات موسعة لرصد كافة المخالفات ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلي كافة الجهات المعنية، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

أسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن رصد 11 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدامها في العمليات الإرهابية، منها 3 سيارات تم تسليمها لمالكيها و5 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، كما تم رصد 3 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
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