التضامن: "فرصة" يساعد على خروج الأسرة من دائرة الفقر

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها تعمل على تحديث برامج الحماية الاجتماعية، من خلال الاستثمار في البشر ومساعدة الأسر للخروج من دائرة الفقر، عن طريق برنامج "فرصة" للتوظيف والذى يعد أحد برامج "تكافل وكرامة" للاستثمار في رأس المال البشري، حيث تم تنفيذه لمن يحصل على الدعم النقدي، أو لمن تقدم للحصول ولم ينطبق عليه الشروط.



وأضافت الوزارة، أن الفئات القادرة على العمل قد تكون قد تم رفضها من برامج الدعم النقدي أو قد تكون قد تم قبولها وهي على مشارف التخرج من منظومة الدعم والانتقال إلى مرحلة التأهيل والعمل والإنتاج.



وأشارت إلى أنه يتم اتاحة قروض للمشروعات متناهية الصغر والتى ترتكز بشكل أولي المرأة في المحافظات المختلفة من خلال برنامج فرصة، الذي يعمل على إتاحة فرص التأهيل والتشغيل للفئات القادرة على العمل في المجتمعات المستهدفة وتوظيف قدراتها في أعمال منتجة مما يساهم في رفع مستوى معيشة الأسر ورفع إنتاجية المجتمع المحلي.