كوريا الجنوبية تخشى تدابير "انتقامية" من اليابان

من المعتقد أن حكومة كوريا الجنوبية تشعر بقلق أكبر من أن تدفع نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ الياباني إدارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه إلى اتخاذ موقف أشد صرامة تجاه سول.



فقد ذكرت هيئة البث الكورية الجنوبية الحكومية KBS في برنامجها الإخباري الذي بثته عند الساعة التاسعة مساء يوم الأحد، أن استطلاعات هيئة الإذاعة اليابانية حول نتائج التصويت تشير إلى أنه تم التأكد من تأمين الحزبين الحاكمين أغلبية في مجلس الشيوخ.



كما أوردت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن حكومة آبيه الآن قادرة على الدفع باتجاه تدابير اقتصادية انتقامية عبر البرلمان، في ظل فوزها في الانتخابات التي طلب فيها من الناخبين تقييم هذه الإدارة المستمرة منذ فترة طويلة.