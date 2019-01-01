الإثنين 22 يوليه 2019 الموافق 19 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

كوريا الجنوبية تخشى تدابير "انتقامية" من اليابان

الإثنين 22/يوليه/2019 - 09:33 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
من المعتقد أن حكومة كوريا الجنوبية تشعر بقلق أكبر من أن تدفع نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ الياباني إدارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه إلى اتخاذ موقف أشد صرامة تجاه سول.

فقد ذكرت هيئة البث الكورية الجنوبية الحكومية KBS في برنامجها الإخباري الذي بثته عند الساعة التاسعة مساء يوم الأحد، أن استطلاعات هيئة الإذاعة اليابانية حول نتائج التصويت تشير إلى أنه تم التأكد من تأمين الحزبين الحاكمين أغلبية في مجلس الشيوخ.

كما أوردت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن حكومة آبيه الآن قادرة على الدفع باتجاه تدابير اقتصادية انتقامية عبر البرلمان، في ظل فوزها في الانتخابات التي طلب فيها من الناخبين تقييم هذه الإدارة المستمرة منذ فترة طويلة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

تشكيل الزمالك ضد الجونة المتوقع.. فرجانى ساسى في المقدمة

منذ حوالي 13 ساعة

كاف يعلن أفضل 5 تصديات في كأس أمم إفريقيا 2019.. بينهم الشناوي

منذ حوالي 11 ساعة

ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل تورط الإخوان في مقتل أسمهان

منذ حوالي 12 ساعة

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع الجونة اليوم

ads

الصور

image description

في ليلة سقوط الزمالك أمام الجونة.. "الدستور" ترصد أهم لقطات المباراة

image description

أبو هشيمة وجمال مبارك والسقا يشاركون في عزاء أرملة الراحل إبراهيم سعده

image description

صور افتتاح جراج روكسي

image description

ضبط مصنع حلويات دون ترخيص ببرج العرب في الإسكندرية

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

ads

الأكثر قراءة

هل تعمد رياض محرز تجاهل رئيس الوزراء في نهائي أمم أفريقيا؟

محمد الباز يتحدث عن "مقال الحسين"

"عيب يا عمر".. الباز يطالب عمر طاهر بالاعتذار عن سخريته من رئيس الوزراء

الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوزراء" بحظر التجوال في مناطق بسيناء

ستوديو

إحسان شريف "بنت سلطح باشا" أتقنت لغتنين وعلمت الفنانات بأجر.. تعرّف على قصتها

عمرو أديب عن الزيادة السكانية: "ما زال المصريون يزربون" (فيديو)

خالد الغندور: الزمالك تعادل مع الجونة بـ "غل" أهلاوي (فيديو)

طفل ينجح في التسلل إلى طائرة في مطار هيثرو البريطاني

ads

رياضة

جريزمان يخشى عودة نيمار لبرشلونة

ليبيا تشارك في بطولة الشطرنج الفردية بالأردن

ريال مدريد يضع خطة لحسم صفقة بوجبا

أحمد حمدى يكشف موقفه من العودة لـ"الأهلى"

الرئيس نيوز

الملك سلمان وولي عهده يهنئان الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو

إيران: الكشف عن 17 جاسوسا مدربا من قبل CIA والحكم بإعدام بعضهم

طقس الاثنين: انخفاض طفيف في درجات الحرارة والعظمى في القاهرة 35

وفاة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

منوعات

المئات يحتجون على بناء أكبر تلسكوب في هاواي الأمريكية

متحف منطقة الخليج يحتفل بالذكرى الـ50 لهبوط أبولو 11 على القمر

حيلة صغيرة للحصول على نوم هادي

السجن والجلد لشابين حرقا سيارة سيدة بالسعودية

كشكول

بدء بيع مظاريف الالتحاق بالمدن الجامعية بـ"أزهر أسيوط"

بدء امتحان الدور التاني في "الأحياء" لطلاب الأول الثانوي

منحة 10 مليون دولار لـ"المصرية الصينية" بجامعة القناة

اليوم.. الفرصة الأخيرة باختبار القدرات

إسلام سياسي

بيان هزيل من "إخوان سوريا" بعد إساءة قيادي بها للسوريين في تركيا

إخواني سوري يسب أبناء وطنه في تركيا ويؤيد ترحيلهم

"روسلان مراتوفيتش".. قصة مدرب داعش الذي يحاكم في أمريكا

عروس داعش الإيرلندية تطلب العفو من بلادها

مقالات الرأي
عمرو خالد
الرزق.. دعاء وأخذ بالأسباب «1»
محمود عابدين
كيف أصبحت روسيا صديقًا للقرد التركى؟
سيد عبدالقادر
وليمة على جثة الوطن
د.أحمد الخميسى
فيسبوك.. بدل المخبر أبوبالطو
المزيد

الثقافة

معرض صور في صربيا يبرز التطورات الحضرية والريفية في الصين

"صباغة باغة".. مهرجان لفن الشارع في الدار البيضاء

"الاحتكاك الثقافى بين مصر وإريتريا" فى ندوة "اعرف أهلك" للقومى للمسرح

بالصور.. افتتاح عرض "سحر الأحلام" على مسرح البالون

صفحتنا ع الفيس بوك