الإعلام الصيني: شركات بكين تستعد لشراء منتجات زراعية أمريكية

قالت وسائل الإعلام الصينية الحكومية إن شركات صينية تستعد لعمليات جديدة لشراء منتجات زراعية أمريكية.



وذكرت وسائل الإعلام ومن بينها التلفزيون الصيني المركزي اليوم الاثنين أن شركات صينية تقدمت باستفسارات لدى مصدرين أمريكيين بشأن أسعار منتجات زراعية استنادا إلى الطلب في الصين.



الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ اتفقا خلال قمتهما الأخيرة الشهر الماضي على استئناف المحادثات التجارية.



ووافقت واشنطن أيضا على تجميد خطتها لفرض تعريفات جمركية إضافية على بضائع صينية.



وأشار ترامب في ذلك الوقت إلى أن الصين وعدت بشراء المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية.



ولكنه ألمح في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن إدارته قد تفرض الرسوم لأن الصين لم تف بوعدها.



وقالت وسائل الإعلام الصينية إن المتاجر الصينية المعنية أعربت عن الأمل في أن تلتقي الولايات المتحدة والصين في منتصف الطريق وأن تعمل كل منهما بصدق على الوفاء بما وعدت به.