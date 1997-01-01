وفاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلنت وكالة رويترز، منذ قليل، عن وفاة يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.



يوكيا أمانو (9 مايو 1946 - )، دبلوماسي ياباني يتولى رئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ 1 ديسمبر 2009.



كان يشغل منصب المندوب الدائم لبلاده في الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى تم انتخابه مديرًا عامًا لها.



ولد في محافظة كاناغاوا في اليابان، وبدأ دراسته في جامعة طوكيو عام 1968.



وبعد تخرجه من كلية الحقوق، التحق بوزارة الخارجية عام 1972، وقد خدم في عدة سفارات لليابان وذلك في فينتيان وبروكسل وكذلك في واشنطن كما أنه شغل منصب القنصل العام لليابان في مرسيليا في عام 1997.



تخصص في قضايا نزع السلاح والحظر النووي.



ودرس في جامعة فرانش-كومتي ونيس الفرنسيتين بين عامي 1973 و1975.