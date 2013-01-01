الإثنين 22 يوليه 2019 الموافق 19 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

توترات إيران ترفع الذهب.. وصعود الدولار يحد من المكاسب

الإثنين 22/يوليه/2019 - 09:12 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة، إذ تلقى المعدن دعما من التوترات في الشرق الأوسط وضعف الأسواق المالية لكن ارتفاع الدولار يكبح المكاسب.

وارتفعت الأسعار الفورية للذهب 0.2 بالمئة عند 1427.88 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0524 بتوقيت جرينتش. ولامس المعدن 1452.60 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوياته منذ مايو أيار 2013، قبل أن يغلق متراجعا 1.5 بالمئة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة عند 1428.30 دولار للأوقية.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه احتجز ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في الخليج بعد احتجاز بريطانيا لسفينة إيرانية في وقت سابق هذا الشهر، مما يزيد من حدة التوترات على مسار حيوي دولي لشحن النفط.

في غضون ذلك، تراجعت البورصات الآسيوية يوم الاثنين مع خفض المستثمرين لتوقعاتهم بخفض كبير لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ودفعت احتمالات الخفض الأقل لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأمريكي الدولار للارتفاع، مما زيد تكلفة الذهب بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة واحدا بالمئة إلى 16.37 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 850.97 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1517.62 دولار.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

تشكيل الزمالك ضد الجونة المتوقع.. فرجانى ساسى في المقدمة

منذ حوالي 13 ساعة

"عيب يا عمر".. الباز يطالب عمر طاهر بالاعتذار عن سخريته من رئيس الوزراء

منذ حوالي 12 ساعة

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع الجونة اليوم

منذ يوم

تسريب صوتى لكهربا يُشعل غضب جماهير الزمالك

ads

الصور

image description

في ليلة سقوط الزمالك أمام الجونة.. "الدستور" ترصد أهم لقطات المباراة

image description

أبو هشيمة وجمال مبارك والسقا يشاركون في عزاء أرملة الراحل إبراهيم سعده

image description

صور افتتاح جراج روكسي

image description

ضبط مصنع حلويات دون ترخيص ببرج العرب في الإسكندرية

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

ads

الأكثر قراءة

هل تعمد رياض محرز تجاهل رئيس الوزراء في نهائي أمم أفريقيا؟

محمد الباز يتحدث عن "مقال الحسين"

"عيب يا عمر".. الباز يطالب عمر طاهر بالاعتذار عن سخريته من رئيس الوزراء

الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوزراء" بحظر التجوال في مناطق بسيناء

ستوديو

إحسان شريف "بنت سلطح باشا" أتقنت لغتنين وعلمت الفنانات بأجر.. تعرّف على قصتها

عمرو أديب عن الزيادة السكانية: "ما زال المصريون يزربون" (فيديو)

خالد الغندور: الزمالك تعادل مع الجونة بـ "غل" أهلاوي (فيديو)

طفل ينجح في التسلل إلى طائرة في مطار هيثرو البريطاني

ads

رياضة

جريزمان يخشى عودة نيمار لبرشلونة

ليبيا تشارك في بطولة الشطرنج الفردية بالأردن

ريال مدريد يضع خطة لحسم صفقة بوجبا

أحمد حمدى يكشف موقفه من العودة لـ"الأهلى"

الرئيس نيوز

الملك سلمان وولي عهده يهنئان الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو

إيران: الكشف عن 17 جاسوسا مدربا من قبل CIA والحكم بإعدام بعضهم

طقس الاثنين: انخفاض طفيف في درجات الحرارة والعظمى في القاهرة 35

وفاة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

منوعات

المئات يحتجون على بناء أكبر تلسكوب في هاواي الأمريكية

متحف منطقة الخليج يحتفل بالذكرى الـ50 لهبوط أبولو 11 على القمر

حيلة صغيرة للحصول على نوم هادي

السجن والجلد لشابين حرقا سيارة سيدة بالسعودية

كشكول

بدء بيع مظاريف الالتحاق بالمدن الجامعية بـ"أزهر أسيوط"

بدء امتحان الدور التاني في "الأحياء" لطلاب الأول الثانوي

منحة 10 مليون دولار لـ"المصرية الصينية" بجامعة القناة

اليوم.. الفرصة الأخيرة باختبار القدرات

إسلام سياسي

بيان هزيل من "إخوان سوريا" بعد إساءة قيادي بها للسوريين في تركيا

إخواني سوري يسب أبناء وطنه في تركيا ويؤيد ترحيلهم

"روسلان مراتوفيتش".. قصة مدرب داعش الذي يحاكم في أمريكا

عروس داعش الإيرلندية تطلب العفو من بلادها

مقالات الرأي
عمرو خالد
الرزق.. دعاء وأخذ بالأسباب «1»
محمود عابدين
كيف أصبحت روسيا صديقًا للقرد التركى؟
سيد عبدالقادر
وليمة على جثة الوطن
د.أحمد الخميسى
فيسبوك.. بدل المخبر أبوبالطو
المزيد

الثقافة

معرض صور في صربيا يبرز التطورات الحضرية والريفية في الصين

"صباغة باغة".. مهرجان لفن الشارع في الدار البيضاء

"الاحتكاك الثقافى بين مصر وإريتريا" فى ندوة "اعرف أهلك" للقومى للمسرح

بالصور.. افتتاح عرض "سحر الأحلام" على مسرح البالون

صفحتنا ع الفيس بوك