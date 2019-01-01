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اقتصاد

السعودية توقف استيراد "البيض"من أوكرانيا وتركيا والأردن

الإثنين 22/يوليه/2019 - 09:11 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أصدرت هيئة الغذاء والدواء السعودية، قرارا بإيقاف منح "إذن الاستيراد" الخاص بالبيض الأوكراني والتركي والأردني، بدءا من يوم الاثنين الماضي حتى نهاية أغسطس المقبل، على خلفية فرض اشتراطات لاستيراد البيض.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن "قرار إيقاف منح إذن الاستيراد ارتبط بالشكاوى المرفوعة من قبل منتجي البيض الوطني، بعد استمرار تدفق البيض المستورد خلال الأيام الماضية، فضلا عن العمل على حماية المنتج الوطني، والحفاظ على استقرار السوق".

وقال نائب رئيس الجمعية التعاونية لمنتجي البيض خالد الحمودي، إن "الأيام الماضية شهدت دخول كميات كبيرة من البيض الأوكراني والتركي والأردني، فالشركات المستوردة تستغل الفترة الحالية لإغلاق السوق بكميات كبرى من البيض المستورد، والهيئة العامة للغذاء والدواء عمدت خلال الأيام الماضية إلى منح الشركات إذن استيراد استثنائي لإدخال بعض الكميات باعتبارها صفقات متعاقد عليها خلال الفترة الماضية".

وأكد الحمودي أن "العراق أوقف استيراد البيض من الدول الثلاث، بغرض حماية المنتج المحلي، إذ كانت الدول تعتمد على السوق العراقية لتصريف إنتاجها خلال الفترة الماضية".

وقال عضو الجمعية التعاونية لمنتجي البيض أيمن الرشيد، إن "الهيئة العامة للغذاء والدواء منعت دخول البيض المستورد غير المطابق للاشتراطات، موضحا أن بعض السماسرة يحاولون استيراد كميات باعتبارها من الصفقات القديمة، وذلك للحصول على استثناء للفسح".

وأضاف الرشيد أن "كمية البيض المستورد يتجاوز احتياج السوق المحلية، وأن الفائض من الناتج المحلي يتجاوز 12 ألف كرتون يوميا، فيما ينتج يوميا 62 ألف كرتون، مؤكدا أن "البيض المستورد يتدفق يوميا رغم صدور قرار منع دخوله، وأن سعر البيض المستورد يراوح بين 40 - 45 ريالا (10.6 - 12 دولار) للكرتون، مقارنة بأسعاره السابقة التي تراوح بين 50- 55 ريالا (13.3 - 14.7 دولار)".
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