الكنيسة الكاثوليكية تهنئ السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

هنأ البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.



وجاء في نص البرقية، باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها.



كان الدكتور القس إندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية قد أرسل برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو.