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حوادث

"الحكم على عصابة الاتجار بالبشر" و"الهجوم على فندق الهرم".. أبرز جلسات اليوم

الإثنين 22/يوليه/2019 - 09:04 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
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تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات الهامة التي تهم الرأي العام وأبرزها الحكم على عصابة الاتجار بالبشر والحكم على المتهمين في قضية الهجوم على فندق بالهرم.

"الجنايات" تصدر الحكم على عصابة الاتجار بالبشر

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الحكم على تشكيل إجرامى تخصص فى الاتجار فى البشر والجريمة المنظمة، بهدف تحقيقهم مكاسب مالية.
يصدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد الجندي وعلى مختار.
وتضمن أمر الإحالة الذى أعدته نيابة حلوان بإشراف المستشار أحمد وجيه المحامي العام لنيابة حلوان، قيام علاء سيد وشهرته علاء البرادعي 29 سنة عامل بموقف سيارات ووليد محمد عبد العظيم وشهرته وليد بوكو 21 سنة جزار وشريف عبد العاطي وشهرته شريف تفاهة 18 سنة عامل بموقف سيارات وسيد مسعود عبد الغفار وشهرته سيد بحلق 19 سنة عامل بموقف سيارات لقيامهم يوم 24 فبراير2018 بالاتجار فى البشر بأن استخدموهم بعد تهديدهم فى القيام بخدمتهم والتسول.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين كونوا جماعة إجرامية منظمة وقاموا باستقطاب الضحايا مستغلين ضعف قوتهم وظروفهم المعيشية وأنهم هددوهم بالقتل والأذى الجسدى.
ووقف المجنى عليه الطفل بن لادن 16 سنة أمام رامى مصطفى وكيل أول النيابة، يقول إنه منذ 3 سنوات وعقب وفاة والدة اضطر للنزول والبحث عن عمل لكسب قوته ومساعدة أسرته الفقيرة وحينها فوجئ بالمتهمين وآخرين يقومون بإجباره على التسول وغسل السيارات وتحصيل مالية بصورة يومية منهم مقابل السماح لهم بالعمل وكسب العيش.
كما اعتاد المتهمون على التعدى عليه وآخرين بالضرب وإحداث إصابة ببعض المجني عليهم بالأسلحة البيضاء، فى حال امتناع الضحايا عن تسليم الجناة ما يطلبونه من أموال.


الحكم على المتهمين في قضية الهجوم على فندق بالهرم

تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الدائرة 5 إرهاب حكمها على المتهمين في قضية الهجوم على فندق بالهرم.
وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أمرت بإحالة 7 متهمين للمفتى لإبداء الرأي الشرعي بشأنهم.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبد الحكم وسكرتارية محمد سليمان.
والمتهمون المحبوسون هم كل من عبد العال عبد الفتاح وأحمد محمد حسن مرسى وأسامة سيف سليمان ومصطفى خالد محمد وأحمد محمد قاسم وحسن إبراهيم حلمى وكريم منتصر منجد وعبد العزيز ممدوح ويوسف عبد العال عبد الفتاح وأحمد خالد أحمد ومصطفى محمود أحمد موسى دسوقى ديب وعبد الرحمن عاطف ومحمد مصطفى محمد وكريم حميدة على وآسر محمد زهر الدين ويوسف محمد صبحى ومحمد خلف جمعة وأحمد بدوى إبراهيم ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة وأحمد صالح عبد الفتاح وعلي عاطف علي الساعي ومحمود عبد القادر علي سعد وبسام أسامة محمد بطل ويوسف محمد عبده عبد النبي وعبد الرحمن سمير رشدي.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.


محاكمة تامر عاشور بتهمة "التهرب من الضرائب"

تنظر محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، محاكمة الفنان تامر عاشور، بعدما تقدم محاميه بمعارضة على الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، فى اتهامه بالتهرب الضريبي.
وكانت محكمة جنح التهرب الضريبى، عاقبت الفنان غيابيا بحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.
وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبى بقيمة 183 ألفا و269 جنيه خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة "أرت استديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وشركة روتانا للتوزيع الفنى".


نظر طعون المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس 3"

تنظر محكمة الطعون العسكرية، طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بأنصار بيت المقدس 3.
وكانت محكمة شرق العسكرية قضت بمعاقبة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أنصار بيت المقدس 3" بالإعدام شنقًا والسجن المؤبد لـ 19 آخرين ومعاقبة 4 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات وأحكام مابين السجن 5 سنوات و7 سنوات لأربع متهمين آخرين.
وكشفت التحقيقات في القضية أن عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس 3 في 5 أغسطس 2014، استهدفوا قوة تأمين الطريق الساحلي بمنطقة الضبعة التابعة لمحافظة مرسى مطروح، وفى 18 مارس2015، اغتالت العناصر النقيب كريم فؤاد، معاون مباحث قسم شرطة العلمين، وشرعت في قتل كل من: النقيب خالد عبدالجليل السيد الصاحي، ورقيب الشرطة بهاء محمد الزهيرى، بالقرب من بوابة ماريا بمدينة العلمين.
كما قتلت العناصر الإرهابية المواطن القبطي "وليام بايرون هالندرسون"، عمدا لسرقة سيارة مملوكة له، ونفذت عملية تفجير مبنى القنصلية الإيطالية في 11 يوليو 2015، فضلًا عن تورطهم في محاولة اغتيال المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، عن طريق زرع عبوة ناسفة تم لصقها أسفل سيارته.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين مسئولون عن ارتكاب عمليتي تفجير مبنى قطاع الأمن الوطني بشبرا الخيمة، والهجوم على كمين الفرافرة.
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