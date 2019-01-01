مقتل نائب رئيس مخابرات حركة طالبان إثر غارة جوية أمريكية بأفغانستان

لقي 8 مسلحين من حركة طالبان مصرعهم من بينهم نائب رئيس المخابرات بالحركة، إثر غارة جوية أمريكية في منطقة كاراباخ في إقليم غزني شرقي أفغانستان.



وذكر بيان فيلق الرعد 203 التابع للجيش الأفغاني - حسبما ذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الاثنين - أن القوات الأمريكية شنت غارة جوية في منطقتي خلو وشيراباد في منطقة كاراباخ، أسفرت عن مقتل 8 من مسلحي طالبان من بينهم نائب رئيس المخابرات لطالبان في كاراباخ، وتدمير إحدى المركبات.