قوات الاحتلال تهدم عشرات المنازل بضواحي القدس

تحركت جرافات الاحتلال الآن بمرافقة مئات من الجنود والشرطة الإسرائيلية إلى بلدة صور باهر الفلسطينية على مشارف القدس الشرقية.



وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قضت في يونيو بأن الأبنية تنتهك حظرا للبناء بالمنطقة. وينتهي الموعد النهائي الممنوح للسكان لهدم الأبنية يوم الجمعة.



واجتازت قوات إسرائيلية الجدار الشائك قرب القرية في وقت مبكر يوم الاثنين مما سمح لها بسهولة الوصول للأبنية.



والجدار عبارة عن سياجين من الأسلاك الشائكة تفصل بينهما طريق تمر منها الدوريات العسكرية الإسرائيلية.