15 % ارتفاعا فى موازنة الدفاع الايطالية

حملت الموازنة الدفاعية للعام المالى 2019 2020 فى ايطاليا ارتفاعا نسبته 15 % فى الانفاق الدفاعى العام على القوات المسلحة الإيطالية وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الدفاع الايطالية، وارتفعت اعتمادات الصيانة للمعدات العسكرية فى إيطاليا بنسبة 20 فى المائة فى موازنة العام 2019 2020 مقارنة بموازنة العام 2018 2019.



وفى المقابل تراجعت اعتمادات التوريد الشرائى للأسلحة فى موازنة الدفاع الايطالية للعام الجارى الى 4.32 مليار يورو 4.84 مليار دولار أمريكى منها 1.87 مليار يورو من موازنة وزارة الدفاع و2.45 مليار يورو من موازنة التنمية الاقتصادية فى الحكومة الايطالية وهى التى عادة ما تمول احتياجات الجيش وقوى الأمن الداخلي من الاحتياجات المصنعة محليا فى إيطاليا، وكانت اعتمادات مشتريات السلاح الايطالية للعام المالى 2018 2019 قد بلغت 5.08 مليار يورو، وهو العام الذي انتهى في 30 يونيو الماضي، منها 2.3 مليار يورو من موازنة وزارة الدفاع و2.78 مليار يورو من موازنة وزارة التنمية الاقتصادية.

وتوقع بيان صادر عن الحكومة الإيطالية ارتفاعا فى اعتمادات الشراء الدفاعى من مخصصات وزارة الدفاع الإيطالية إلى 2.53 مليار يورو بحلول العام 2021.



كما بلغت جملة اعتمادات وزارة الدفاع الإيطالية الموجهة لأغراض الصيانة والتوريد والعمليات والأفراد فى موازنة العام المالي 2019 2020 ما قيمته 13.98 مليار يورو مقابل 13.8 مليار يورو مثلت جملة الاعتمادات المخصصة لتلك البنود فى موازنة العام المالى الماضي.





ومن المخطط أن تزيد إيطاليا من إسهامها فى برنامج تطوير الصواريخ التابع وكالة الانتاج الدفاعي الأوروبية خلال العام المالى الحالى بواقع مليون يورو، وكذلك ضح ثلاثة ملايين يورو فى مشروع تطوير تصميم وإنتاج كاسحات ألغام بحرية متطورة تحتاج البحرية الايطالية 12 كاسحة منها، ورصدت الحكومة الإيطالية لذلك اعتمادا قيمته 8ر2 مليار يورو، كذلك تسعى إيطاليا هذا العام إلى شراء سفينة مسح خاصة بأعمال المسح الجغرافى للمحيطات والمياه العميقة لأغراض البحث والاستكشاف بقيمة 300 مليون يورو من انتاج الترسانات الأوروبية.



كذلك تحتوى موازنة الدفاع الوطني الإيطالية للعام الجاري اعتمادات بقيمة 690 مليون يورو لسداد أقساط شراء مقاتلات الشبح الأمريكية "اف – 35" خلال النصف الثاني من العام 2019 وسداد 856 مليون يورو بحلول مطلع منتصف العام 2020 قيمة شراء هذا النوع من المقاتلات المتطورة.