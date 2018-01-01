الإثنين 22 يوليه 2019 الموافق 19 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

اقتصاد

15 % ارتفاعا فى موازنة الدفاع الايطالية

الإثنين 22/يوليه/2019 - 08:38 ص
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
ads
حملت الموازنة الدفاعية للعام المالى 2019 2020 فى ايطاليا ارتفاعا نسبته 15 % فى الانفاق الدفاعى العام على القوات المسلحة الإيطالية وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الدفاع الايطالية، وارتفعت اعتمادات الصيانة للمعدات العسكرية فى إيطاليا بنسبة 20 فى المائة فى موازنة العام 2019 2020 مقارنة بموازنة العام 2018 2019.

وفى المقابل تراجعت اعتمادات التوريد الشرائى للأسلحة فى موازنة الدفاع الايطالية للعام الجارى الى 4.32 مليار يورو 4.84 مليار دولار أمريكى منها 1.87 مليار يورو من موازنة وزارة الدفاع و2.45 مليار يورو من موازنة التنمية الاقتصادية فى الحكومة الايطالية وهى التى عادة ما تمول احتياجات الجيش وقوى الأمن الداخلي من الاحتياجات المصنعة محليا فى إيطاليا، وكانت اعتمادات مشتريات السلاح الايطالية للعام المالى 2018 2019 قد بلغت 5.08 مليار يورو، وهو العام الذي انتهى في 30 يونيو الماضي، منها 2.3 مليار يورو من موازنة وزارة الدفاع و2.78 مليار يورو من موازنة وزارة التنمية الاقتصادية.
وتوقع بيان صادر عن الحكومة الإيطالية ارتفاعا فى اعتمادات الشراء الدفاعى من مخصصات وزارة الدفاع الإيطالية إلى 2.53 مليار يورو بحلول العام 2021.

كما بلغت جملة اعتمادات وزارة الدفاع الإيطالية الموجهة لأغراض الصيانة والتوريد والعمليات والأفراد فى موازنة العام المالي 2019 2020 ما قيمته 13.98 مليار يورو مقابل 13.8 مليار يورو مثلت جملة الاعتمادات المخصصة لتلك البنود فى موازنة العام المالى الماضي.


ومن المخطط أن تزيد إيطاليا من إسهامها فى برنامج تطوير الصواريخ التابع وكالة الانتاج الدفاعي الأوروبية خلال العام المالى الحالى بواقع مليون يورو، وكذلك ضح ثلاثة ملايين يورو فى مشروع تطوير تصميم وإنتاج كاسحات ألغام بحرية متطورة تحتاج البحرية الايطالية 12 كاسحة منها، ورصدت الحكومة الإيطالية لذلك اعتمادا قيمته 8ر2 مليار يورو، كذلك تسعى إيطاليا هذا العام إلى شراء سفينة مسح خاصة بأعمال المسح الجغرافى للمحيطات والمياه العميقة لأغراض البحث والاستكشاف بقيمة 300 مليون يورو من انتاج الترسانات الأوروبية.

كذلك تحتوى موازنة الدفاع الوطني الإيطالية للعام الجاري اعتمادات بقيمة 690 مليون يورو لسداد أقساط شراء مقاتلات الشبح الأمريكية "اف – 35" خلال النصف الثاني من العام 2019 وسداد 856 مليون يورو بحلول مطلع منتصف العام 2020 قيمة شراء هذا النوع من المقاتلات المتطورة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور: لا بد من تطهير الوسط الرياضى من تجار المخدرات

منذ حوالي 16 ساعة

الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوزراء" بحظر التجوال في مناطق بسيناء

منذ يوم

تسريب صوتى لكهربا يُشعل غضب جماهير الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

هل تعمد رياض محرز تجاهل رئيس الوزراء في نهائي أمم أفريقيا؟

ads

الصور

image description

في ليلة سقوط الزمالك أمام الجونة.. "الدستور" ترصد أهم لقطات المباراة

image description

أبو هشيمة وجمال مبارك والسقا يشاركون في عزاء أرملة الراحل إبراهيم سعده

image description

صور افتتاح جراج روكسي

image description

ضبط مصنع حلويات دون ترخيص ببرج العرب في الإسكندرية

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

ads

الأكثر قراءة

هل تعمد رياض محرز تجاهل رئيس الوزراء في نهائي أمم أفريقيا؟

محمد الباز يتحدث عن "مقال الحسين"

"عيب يا عمر".. الباز يطالب عمر طاهر بالاعتذار عن سخريته من رئيس الوزراء

الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوزراء" بحظر التجوال في مناطق بسيناء

ستوديو

إحسان شريف "بنت سلطح باشا" أتقنت لغتنين وعلمت الفنانات بأجر.. تعرّف على قصتها

عمرو أديب عن الزيادة السكانية: "ما زال المصريون يزربون" (فيديو)

خالد الغندور: الزمالك تعادل مع الجونة بـ "غل" أهلاوي (فيديو)

طفل ينجح في التسلل إلى طائرة في مطار هيثرو البريطاني

ads

رياضة

جريزمان يخشى عودة نيمار لبرشلونة

ليبيا تشارك في بطولة الشطرنج الفردية بالأردن

ريال مدريد يضع خطة لحسم صفقة بوجبا

أحمد حمدى يكشف موقفه من العودة لـ"الأهلى"

الرئيس نيوز

الملك سلمان وولي عهده يهنئان الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو

إيران: الكشف عن 17 جاسوسا مدربا من قبل CIA والحكم بإعدام بعضهم

طقس الاثنين: انخفاض طفيف في درجات الحرارة والعظمى في القاهرة 35

وفاة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

منوعات

المئات يحتجون على بناء أكبر تلسكوب في هاواي الأمريكية

متحف منطقة الخليج يحتفل بالذكرى الـ50 لهبوط أبولو 11 على القمر

حيلة صغيرة للحصول على نوم هادي

السجن والجلد لشابين حرقا سيارة سيدة بالسعودية

كشكول

بدء بيع مظاريف الالتحاق بالمدن الجامعية بـ"أزهر أسيوط"

بدء امتحان الدور التاني في "الأحياء" لطلاب الأول الثانوي

منحة 10 مليون دولار لـ"المصرية الصينية" بجامعة القناة

اليوم.. الفرصة الأخيرة باختبار القدرات

إسلام سياسي

بيان هزيل من "إخوان سوريا" بعد إساءة قيادي بها للسوريين في تركيا

إخواني سوري يسب أبناء وطنه في تركيا ويؤيد ترحيلهم

"روسلان مراتوفيتش".. قصة مدرب داعش الذي يحاكم في أمريكا

عروس داعش الإيرلندية تطلب العفو من بلادها

مقالات الرأي
عمرو خالد
الرزق.. دعاء وأخذ بالأسباب «1»
محمود عابدين
كيف أصبحت روسيا صديقًا للقرد التركى؟
سيد عبدالقادر
وليمة على جثة الوطن
د.أحمد الخميسى
فيسبوك.. بدل المخبر أبوبالطو
المزيد

الثقافة

معرض صور في صربيا يبرز التطورات الحضرية والريفية في الصين

"صباغة باغة".. مهرجان لفن الشارع في الدار البيضاء

"الاحتكاك الثقافى بين مصر وإريتريا" فى ندوة "اعرف أهلك" للقومى للمسرح

بالصور.. افتتاح عرض "سحر الأحلام" على مسرح البالون

صفحتنا ع الفيس بوك