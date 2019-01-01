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إيران: تحديد هوية 17 جاسوسا تدربوا في "CIA" الأمريكية
الإثنين 22/يوليه/2019 - 08:33 ص
وسام عطية
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أعلنت السلطات الإيرانية عن اعتقال 17 جاسوسا، قالت إنهم تلقوا تدريبات من قبل "CIA" المخابرات الأمريكية وتم إصدار أحكام بالإعدام على عدد منهم.
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