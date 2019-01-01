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عالم

بدء تسجيل الترشيحات للانتخابات التشريعية فى تونس

الإثنين 22/يوليه/2019 - 07:34 ص
بدء تسجيل الترشيحات
بدء تسجيل الترشيحات للانتخابات التشريعية فى تونس
وكالات
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تبدأ في تونس، اليوم الإثنين، عمليّة تسجيل التّرشيحات للانتخابات التشريعيّة التي ستُجرى في 6 أكتوبر.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في تونس نبيل بفون لوكالة فرانس برس: "كلّ مكاتبنا مستعدّة لتلقّي الترشيحات للانتخابات التشريعيّة".

وأعلن حزب النهضة في بيان أنّه رشّح زعيمه راشد الغنوشي "على رأس قائمة الحزب بالدّائرة الانتخابيّة بتونس 1".

وبحسب عدد من النوّاب، فإنّ الغنوشي يسعى بذلك إلى رئاسة مجلس النوّاب.

وأقرّ مجلس النواب في يونيو تعديلات على قانون الانتخاب أثارت جدلًا.

وتفرض التعديلات شروطًا جديدة على المرشّحين، بينها عدم توزيع مساعدات مباشرة على المواطنين وعدم الاستفادة من "الدعاية السياسية".

ومن شأن ذلك استبعاد مرشحّين كبار على غرار سيّدة الأعمال ألفة ألتراس رامبورج، وقطب الإعلام نبيل القروي، مؤسس قناة نسمة الذي بنى شعبيته من خلال حملات خيرية تلفزيونية والملاحق بتهمة تبييض الأموال.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر على أن تليها في 17 نوفمبر الانتخابات الرئاسية.

وتعرّض الرئيس التونسي في 27 يونيو لوعكة صحية أبقته في المستشفى حتى الأول من يوليو.

وأعلن السبسي البالغ 92 عاما عدم ترشحه لولاية ثانية.
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