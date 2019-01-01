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عالم

بعد تجريدها من اللقب.. ملكة جمال "تغازل" ترامب

الإثنين 22/يوليه/2019 - 07:13 ص
جريدة الدستور
وكالات
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خسرت ملكة جمال ولاية ميشجان الأمريكية، لقبها، مؤخرا، بسبب تغريدات وصفت بالعنصرية، لكنها عادت مؤخرا إلى مهاجمة ذوي الأصول الأفريقية، ورفضت أن تقدم اعتذارا، رغم كل الانتقادات.

وأصدرت مؤسسة أمريكية، مؤخرا، قرارا بتجريد ملكة جمال في ولاية ميشغان من لقبها، وذلك بسبب إدلائها بتصريحات "عنصرية" تجاه المسلمين وذوي الأصول الأفريقية.

وبحسب مجلة "تايم"، فإن مؤسسة "ميس وورلد أمريكا"، اتخذت القرار بحق الحسناء كاثي زو، التي توجت في الأسبوع الماضي، وهي طالبة آسيوية في الجامعة وتنتمي إلى مجموعة تسمى "صينيون أمريكيون لأجل ترامب".

ويوم الإثنين، نشرت الشابة، رابطا يتهم الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية بالمسؤولية عن "حصة الأسد" من جرائم القتل في الولايات المتحدة.

وأعادت كاثي زو، نشر تغريدة تعرب فيها عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حين كان مرشحا عن الحزب الجمهوري.

وأوضحت أنها ستشارك في مقابلة تلفزيونية على قناة "سي إن إن" "المنحازة، بحسب قولها، وقالت إنها ستطل على المشاهدين حتى تنقل وجهة نظرها لمن وصفتهم بـ"اليساريين".

وصدرت هذه المواقف التي وصفت بالعنصرية في تغريدات نشرتها الحسناء المتوجة في العامين الأخيرين، وقال منتقدون إن الشابة أساءت للنساء المسلمات بسبب الحجاب كما سخرت من الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية وحاولت ربطهم بالإجرام.

وقالت لجنة الجائزة إن ما صدر عن الشابة المتوجة كان "عدائيا" وغير متناسب، لكن "المُطاح بها" دافعت عن تغريداتها المثيرة ووصفت إقصاءها بالتمييز.

ولم تصدر لجنة الجائزة الأمريكية توضيحا بشأن الحسناء التي ستمثل ولاية ميشغان في مسابقة ملكة الجمال الأمريكية المرتقبة في مدينة لاس فيغاس، في أكتوبر المقبل.

يذكر أن الشابة كانت ستشارك في مسابقة "ميس أمريكا" وهي نسخة أقل شهرة من مسابقة الجمال المعروفة "ميس أمريكا".

وإلى جانب القوام الممشوق والملامح الجميلة، تفرض مسابقات الجمال على المشاركات أن يكن على قدر من الثقافة والمواقف الإنسانية.

وعقب التتويج، تقوم الحسناوات في الغالب بأعمال إنسانية ويجمعن تبرعات لفائدة مبادرات خيرية، ولهذا السبب، جرى النظر إلى الشابة الآسيوية بمثابة مترشحة "غير موفقة" عن ولاية ميشجان.
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