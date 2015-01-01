الزعيم الكورى الشمالى يشارك فى الانتخابات المحلية على الصعيد الوطنى

أدلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون بصوته في الانتخابات العامة التي أجريت في نهاية الأسبوع لاختيار نواب جدد للمجالس المحلية في البلاد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية في بيونج يانج اليوم الإثنين.



وزار كيم مركز اقتراع فى مقاطعة جنوب هامكيونغ يوم الأحد وصوت لصالح المرشحين الذين يتنافسون على النواب فى المنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء المركزية الكورية.



تجتمع المجالس المحلية الشمالية للمحافظات والمدن والأقاليم مرة أو مرتين في السنة لتحديد ميزانياتها والقضايا الإقليمية الأخرى.



اختارت أيضا رؤساء كل محافظة ومدينة واقليم.



وقالت الوكالة، إن الزعيم التقى بالمرشحين وشجعهم بحرارة على أن يصبحوا خداما مخلصين للناس من خلال أداء واجباتهم والارتقاء إلى مستوى تطلعات الناس، بكونهم ممثلين للشعب.



وأضافت أن كيم اصطحب معه مسؤولي الحزب، بمن فيهم جو يونج-وون، وكيم يونج-سو، وري يونغ-سيك، وهيون سونج-وول.



وقد أجريت الانتخابات السابقة في عام 2015، عندما تم انتخاب 28.452 نائبًا لولاية مدتها أربع سنوات.



وتعتبر الانتخابات في كوريا الشمالية إجراءً شكليا.



بلغت نسبة التحول الرسمي للناخبين في الانتخابات المحلية عام 2015 نسبة 99.9%، وصوت 100% لمرشحيهم.