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اقتصاد

كوريا الجنوبية ترسل مسؤولا حكوميا رفيع المستوى إلى منظمة التجارة العالمية

الإثنين 22/يوليه/2019 - 07:05 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تعتزم كوريا الجنوبية إرسال مسؤول حكومي رفيع المستوى لحضور اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في هذا الأسبوع لمواجهة القيود التي تفرضها اليابان على صادرات المواد المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات وشاشات العرض إلى كوريا الجنوبية.

وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، أنها سترسل نائب الوزير للشؤون المتعددة الأطراف والقانونية كيم سيونغ-هو لحضور اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في يوم 23 يوليو الجاري(بالتوقيت السويسري) في جنيف بسويسرا.

وترسل الدول الأعضاء البالغ عددها 162 عضوا في المنظمة عادة سفرائها لدى جنيف إلى الاجتماع، بيد أن الوزارة قررت إرسال مسؤول تجاري رفيع المستوى إليه بالنظر إلى خطورة النزاع التجاري المتزايد بين كوريا الجنوبية واليابان.

يذكر أن كيم هو مسؤول بارز في القضايا التجارية ومن ضمنها استصدار حكم من منظمة التجارة العالمية لصالح كوريا الجنوبية في أحقيتها في فرض قيود على استيراد المأكولات البحرية اليابانية مؤخرا.

وذكرت اليابان في وقت سابق أنها سترسل المدير العام لمكتب الشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية اليابانية شينغو ياماجامي إلى المجلس العام للمنظمة.

ويعتبر المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، أعلى هيئة لاتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية.

ومن المتوقع أن يشير كيم أثناء الاجتماع إلى أن قيود التصدير اليابانية غير شرعية، ومتناقضة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ويؤكد على ضرورة رفع هذا الإجراء من خلال زيادة تفاهم الدول الأعضاء حول الوضع الحالي.
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