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عالم

قراصنة يهاجمون سفينة كورية جنوبية قرب سنغافورة

الإثنين 22/يوليه/2019 - 07:04 ص
جريدة الدستور
وكالات
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هاجم قراصنة سفينة كورية جنوبية قبالة سنغافورة، مما أسفر عن إصابة بعض البحارة وسرقة أموال نقدية.

وذكرت وزارة المحيطات والثروة السمكية في سيئول اليوم الإثنين أن سفينة الشحن "سي كي بلو بيل"(CK Bluebell) التي تبلغ حمولتها 44،132 طنا مع علم كوريا الجنوبية، تعرضت للهجوم من قراصنة في غضون الساعة 4:25 صباح اليوم على بعد حوالي 100 ميل من مدخل مضيق سنغافورة.

وقال مسؤول في الوزارة إن 7 قراصنة وصلوا إلى السفينة وهربوا بعد ممارستهم العنف وسرقة الأموال.

وأوضحت الوزارة أن بعض البحارة أصيبوا بجروح خفيفة أثناء عملية التصدي للقراصنة الذين يملكون السلاح الناري.

وغادر القراصنة السفينة بعد نحو 30 دقيقة في أعقاب سرقة 13.300 دولار، والهواتف المحمولة للبحارة وملابسهم وأحذيتهم.

وأضافت الوزارة أن السفينة كانت في طريقها من البرازيل إلى إنتشون بكوريا الجنوبية، وما زالت تبحر في أعقاب الحادث.

وذكر المسؤول أن الوزارة أبلغت جميع المسؤولين المعنيين في شركات للشحن البحري، وأمرت السفن الكورية الجنوبية التي تمر بالمياه المجاورة لموقع الحادث، بتشديد المراقبة على أنشطة القرصنة.
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