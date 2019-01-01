الإثنين 22 يوليه 2019 الموافق 19 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

فن

فيلم "الأسد الملك" يتصدر إيرادات السينما فى أمريكا

الإثنين 22/يوليه/2019 - 07:41 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
تصدر فيلم الرسوم المتحركة الجديد "الأسد الملك 2019" (ليون كينج 2019) إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 185 مليون دولار.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرات "الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن" (سبايدر مان: فار فروم هوم) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع مسجلا 21 مليون دولار.

الفيلم بطولة توم هولاند وجيك جيلنهال وماريسا تومي وزيندايا ومن إخراج جون واتس.

كما تراجع الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة "حكاية لعبة 4" (توي ستوري 4) من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 14.6 مليون دولار.

وتراجع فيلم الرعب "زحف" (كرول) من المركز الثالث إلى المركز الرابع محققا إيرادات بلغت ستة ملايين دولار.

والفيلم بطولة كايا سكوديلاريو وباري بيبر ومن إخراج الكسندر أجا.

واحتفظ الفيلم الكوميدي "أمس" (يسترداي) بالمركز الخامس مسجلا 5.1 مليون دولار.

والفيلم بطولة هيميش باتل وليلي جيمس وكيت مكينون ومن إخراج داني بويل.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

هل تعمد رياض محرز تجاهل رئيس الوزراء في نهائي أمم أفريقيا؟

منذ حوالي 12 ساعة

كاف يعلن أفضل 5 تصديات في كأس أمم إفريقيا 2019.. بينهم الشناوي

منذ حوالي 22 ساعة

تسريب صوتى لكهربا يُشعل غضب جماهير الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

المصري: فعلنا كل شيء لينتقل إسلام عيسى إلى الأهلي

ads

الصور

image description

في ليلة سقوط الزمالك أمام الجونة.. "الدستور" ترصد أهم لقطات المباراة

image description

أبو هشيمة وجمال مبارك والسقا يشاركون في عزاء أرملة الراحل إبراهيم سعده

image description

صور افتتاح جراج روكسي

image description

ضبط مصنع حلويات دون ترخيص ببرج العرب في الإسكندرية

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

ads

الأكثر قراءة

هل تعمد رياض محرز تجاهل رئيس الوزراء في نهائي أمم أفريقيا؟

محمد الباز يتحدث عن "مقال الحسين"

"عيب يا عمر".. الباز يطالب عمر طاهر بالاعتذار عن سخريته من رئيس الوزراء

الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوزراء" بحظر التجوال في مناطق بسيناء

ستوديو

إحسان شريف "بنت سلطح باشا" أتقنت لغتنين وعلمت الفنانات بأجر.. تعرّف على قصتها

عمرو أديب عن الزيادة السكانية: "ما زال المصريون يزربون" (فيديو)

خالد الغندور: الزمالك تعادل مع الجونة بـ "غل" أهلاوي (فيديو)

طفل ينجح في التسلل إلى طائرة في مطار هيثرو البريطاني

ads

رياضة

ريال مدريد يضع خطة لحسم صفقة بوجبا

أحمد حمدى يكشف موقفه من العودة لـ"الأهلى"

الدورى المالطى يعيد رونالدينيو من الاعتزال

مرتضى منصور: لا بد من تطهير الوسط الرياضى من تجار المخدرات

الرئيس نيوز

الخطوط الجوية البريطانية: تعليق الرحلات ليس لـ"أسباب أمنية"

انفجار "خط مياه" قبل تسليمه بسوهاج.. وغرق استراحتي المحافظ ومدير الأمن

حقيقة وفاة "أردوغان" إثر نوبة قلبية

صاعقة تقتل 32 هنديا وتصيب 13 في ضربة واحدة

منوعات

حيلة صغيرة للحصول على نوم هادي

السجن والجلد لشابين حرقا سيارة سيدة بالسعودية

سباق الجواميس.. موروث تقليدي في تايلاند

الحكومة العراقية: العام المقبل يشهد نهاية ملف المدارس الطينية

كشكول

الالتزام الحرفي بنموذج الاجابة.. أبرز ملاحظات طلاب الثانوية بعد اطلاعهم على كراساتهم

اتحاد طلاب المدارس يعلن الفائزين بمسابقة الطلاب المثاليين على مستوى الجمهورية

920 طالبًا يسجلون في اليوم الأول بمعامل تنسيق جامعة عين شمس

جامعة حلوان تفوز بالمركز الأول في مسابقة التعليم في مصر

إسلام سياسي

بيان هزيل من "إخوان سوريا" بعد إساءة قيادي بها للسوريين في تركيا

إخواني سوري يسب أبناء وطنه في تركيا ويؤيد ترحيلهم

"روسلان مراتوفيتش".. قصة مدرب داعش الذي يحاكم في أمريكا

عروس داعش الإيرلندية تطلب العفو من بلادها

مقالات الرأي
عمرو خالد
الرزق.. دعاء وأخذ بالأسباب «1»
محمود عابدين
كيف أصبحت روسيا صديقًا للقرد التركى؟
سيد عبدالقادر
وليمة على جثة الوطن
د.أحمد الخميسى
فيسبوك.. بدل المخبر أبوبالطو
المزيد

الثقافة

"الاحتكاك الثقافى بين مصر وإريتريا" فى ندوة "اعرف أهلك" للقومى للمسرح

بالصور.. افتتاح عرض "سحر الأحلام" على مسرح البالون

بالصور.. الفنان خالد الصاوى فى ضيافة قصر ثقافة السينما

"ثورة 23 يوليو وقناة السويس الجديدة" فعاليات بثقافة الغربية

صفحتنا ع الفيس بوك