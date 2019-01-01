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عالم

بريطانيا توجه رسالة لمجلس الأمن بعد اقتراب القوات الإيرانية من المياه العُمانية

الإثنين 22/يوليه/2019 - 06:52 ص
جريدة الدستور
وكالات
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في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، قالت بريطانيا إن القوات الإيرانية اقتربت من الناقلة في المياه العُمانية وإن هذا العمل "يمثل تدخلا غير قانوني|.

وأظهرت رسائل لاسلكية، قدمتها مؤسسة درياد جلوبال الأمنية لرويترز، أن السفينة (إتش.إم.إس مونتروز) الحربية البريطانية الموجودة في الخليج تواصلت مع قارب دورية إيراني في محاولة لمنع عملية الإنزال على السفينة ستينا إمبيرو.

وقالت السفينة مونتروز في رسالة لاسلكية: "من فضلكم تأكيد أنكم لا تنوون انتهاك القانون الدولي بمحاولة النزول على ظهر السفينة".

وأظهرت الرسائل أن قارب الدورية الإيراني وجه ستينا إمبيرو لتغيير مسارها، بينما رد على الفرقاطة البريطانية بأنه يعتزم "تفتيش السفينة لأغراض أمنية".

وقال الخبير الأمني ريبلي إن اختيار إيران لهذه السفينة يدل على أن هدفها هو اختبار الرد البريطاني دون إثارة أزمة أكبر.

وعلى عكس الناقلة الإيرانية التي احتجزتها بريطانيا قبل أسبوعين وكانت تقل شحنة ثمينة تصل إلى مليوني برميل من النفط، فإن ستينا إمبيرو كانت في طريقها إلى الخليج وهي خاوية.

وأوضح ريبلي أن طاقمها المؤلف من 23 فردا أغلبهم من الهند ولا يوجد بينهم بريطانيون وهو ما كان سيؤدي على الأرجح إلى دعوات في لندن لاتخاذ إجراء جذري.

وأضاف أن إيران تنظر على الأرجح إلى أي رد بريطاني من منظور صراعها مع الولايات المتحدة.

وأوضح قائلا: "إذا واصل الأمريكيون فرض الحظر فلا يوجد ما يدعو الإيرانيين لعدم احتجاز مزيد من الناقلات. ماذا لديهم كي يخسروه؟".

وعبر مسؤول إيراني طلب عدم نشر اسمه عن رأي مماثل.

وقال: "إيران تستعرض قوتها دون الدخول في مواجهة عسكرية... هذا نتيجة ضغط أمريكا المتزايد على إيران".
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