إشبيلية بعد المواجهة الودية أمام ليفربول: نتمنى الشفاء العاجل لياسر لعروسى

أبدى نادي إشبيلية الإسباني أمنياته بشفاء لاعب فريق ليفربول ياسر لعروسي بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في مباراة اليوم الودية بين الناديين.



إشبيلية فاز على ليفربول بهدفين مقابل هدف.



المباراة شهدت تدخل عنيف من قِبل لاعب إشبيلية جوريس جانون تجاه ياسر لعروسي وحصل على بطاقة حمراء إثر ذلك.



وكتب إشبيلية عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "كل فرد في إشبيلية يتمنى الشفاء الكامل والعاجل لياسر لعروسي بعد مباراة الليلة".



وكان جانون قد وجه اعتذاره علنيًا للاعب الريدز بعد تصرفه العنيف في اللقاء.