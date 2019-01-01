كلوب يعلق على إصابة لاعب ليفربول القوية أمام إشبيلية

تحدث مدرب فريق ليفربول يورجن كلوب عن الإصابة التي تعرض اللاعب الشاب ياسر لعروسي خلال مواجهة فريق إشبيلية اليوم الإثنين.



وفاز النادي الأندلسي بهدفين مقابل هدف في مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد.



لعروسي شارك كبديل في المباراة في الدقيقة 46 ولكنه اضطر إلى الخروج في الدقيقة 80 بعد تعرضه لإصابة عنيفة من قِبل لاعب إشبيلية جوريس جانون وحصل الأخير على بطاقة حمراء.





وقال "كلوب" في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو" العالمية: "من المبكر للغاية في هذا الوقت إنشاء عناوين الأخبار بقول ما أعتقد، يبدو أن ياسر كان محظوظًا لكن علينا الانتظار قليلًا".



وأضاف: "لم يستطع الاستمرار في اللعب ولكن في غرفة الملابس كان يبدو بخير".



وواصل: "لقد تعرض ياسر لضربة قوية، أنا لم أعرف الحالة بنسبة 100 %، ولكنني تحدثت بشكل سريع مع الطبيب وهو ما أخبرني بذلك".