لاعب إشبيلية يعتذر لياسر لعروسى بعد إصابته بشكل قوى فى مباراة ودية

وجه لاعب فريق إشبيلية جوريس جانون اعتذارًا لنظيره لاعب فريق ليفربول ياسر لعروسي بعد أن تسبب في إصابته بشكل قوي خلال مواجهة اليوم الودية.



وفاز إشبيلية بهدفين مقابل هدف في مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد.



وحصل جانون على بطاقة حمراء في الدقيقة 76 عقب تدخله العنيف على لعروسي حيث لم يتمكن الأخير من استكمال المباراة.



وكتب جانون عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "أود أن أعتذر بشكل علني لليفربول، وأسرة اللاعب، وجماهير الفريق".



وأضاف: "ما حدث هو تصرف شنيع من جانبي ولا نريد رؤيته في ملاعب كرة القدم".



وواصل: "كل دعواتي موجهة للاعب وعائلته".