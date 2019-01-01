فيليبى لويس: أتمنى عودة نيمار لبرشلونة

أكد البرازيلي فيليبي لويس، أنه يتمنى عودة مواطنه نيمار دا سيلفا إلى برشلونة.



وكان نيمار رحل عن صفوف البارسا في صيف 2017 وانتقل لباريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.



ويرتبط البرازيلي بإمكانية الرحيل عن باريس هذا الصيف.





وقال لويس في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أريد أن يعود نيمار إلى برشلونة".



وأضاف: "في برشلونة نيمار سعيد، أريده أن يستمتع باللعب إلى جانب ميسي".



وأتم لويس: "أتمنى الخير لكرة القدم البرازيلية، أن نيمار يعود إلى برشلونة، لكنني أعتقد أن الأمر لن يكون سهلًا ".