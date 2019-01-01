أكرم توفيق: مستمر مع الجونة لمدة موسم والمفاوضات فى المرحلة الأخيرة
الإثنين 22/يوليه/2019 - 03:34 ص
أكد أكرم توفيق، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، والمعار لصفوف الجونة استمراره مع الأخير لمدة موسم مقبل.
وقال أكرم في تصريحات تلفزيونية بفضائية "تايم سبورت": "مستمر مع الجونة لمدة موسم أخر والمفاوضات في المرحلة الأخيرة".
وأضاف: "الأهلي سألني عن رغبتي وأبلغتهم أشعر بالراحة في الجونة، وحلمي أن أعود للأهلي".
واختتم: "أسعى للأحتراف في الخارج ولا لم يتحقق سأعود للأهلي".
وقال أكرم في تصريحات تلفزيونية بفضائية "تايم سبورت": "مستمر مع الجونة لمدة موسم أخر والمفاوضات في المرحلة الأخيرة".
وأضاف: "الأهلي سألني عن رغبتي وأبلغتهم أشعر بالراحة في الجونة، وحلمي أن أعود للأهلي".
واختتم: "أسعى للأحتراف في الخارج ولا لم يتحقق سأعود للأهلي".