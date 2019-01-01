أكرم توفيق: مستمر مع الجونة لمدة موسم والمفاوضات فى المرحلة الأخيرة

أكد أكرم توفيق، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، والمعار لصفوف الجونة استمراره مع الأخير لمدة موسم مقبل.



وقال أكرم في تصريحات تلفزيونية بفضائية "تايم سبورت": "مستمر مع الجونة لمدة موسم أخر والمفاوضات في المرحلة الأخيرة".



وأضاف: "الأهلي سألني عن رغبتي وأبلغتهم أشعر بالراحة في الجونة، وحلمي أن أعود للأهلي".



واختتم: "أسعى للأحتراف في الخارج ولا لم يتحقق سأعود للأهلي".