المقاولون: حفزنا اللاعبين لمباراة الأهلى

أكد محمد عادل المشرف العام على قطاع الكرة بنادي المقاولون أن مواجهات الأهلي والزمالك تعتبر بطولة.



ويستعد المقاولون العرب لمواجهة الأهلي مساء الأربعاء المقبل في اطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



وقال عادل في تصريحات تلفزيونية بالفضائية "الأولى" ببرنامج "كورة كل يوم": "نفتخر في حالة تحقيقنا الفوز عليهم، ونحن في أهبة الاستعداد للمباراة بقوة".



وأضاف: "لاعبو المقاولون العرب لم يحصلوا على راحة منذ بداية الدوري إلا لمدة أسبوع، وسيكون هناك معسكر قبل مباراة الأهلي، حيث أننا نريد تقديم مباراة قوية".



وأردف: "قومنا بتحفيز جيد للاعبي المقاولون، وليس لنا علاقة بمن سيفوز بالدوري".



وأتم: "نسعى للفوز على الأهلي، هذا حقنا وكل فريق يدافع عن حقوقه وغياب أحمد علي لن يؤثر علينا".



واختتم: "المفاوضات توقفت مع الأهلي منذ فترة بخصوص صفقة طاهر محمد طاهر".