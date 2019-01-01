المصرى: اسلام عيسى لم ينتقل لبيراميدز حتى الآن

كشف محمد الخولي عضو مجلس إدارة نادي المصري، حقيقة اتمام صفقة انتقال لاعبهم إسلام عيسى لصفوف بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقال الخولي في تصريحات تلفزيونية بفضائية الأولى ببرنامج"كورة كل يوم": "هناك مفاوضات مع بيراميدز بنسبة 85% ولكن الصفقة لم تتم".



وأضاف: "غير صحيح أنه منقطع عن التدريبات، المدير الفني إيهاب جلال هو من أعطى له راحة لحين انتهاء المفاوضات".





وأردف: "يوجد بعض الشروط نريد أن توضع في العقد مع بيراميدز، أما رقم 35 مليون جنية فهو غير صحيح ولكن وارد أن يكون هناك لاعبين في الصفقة على أساس التبادل".



واختتم: "أتمنى نجاح الصفقة لأن المسئولين في بيراميدز على درجة كبيرة من الاحترافية ومتفهمين طلبات المصري وقيمة إسلام عيسي".