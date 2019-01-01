"مترو": ثقة فى مانشستر يونايتد بشأن بقاء بوجبا واتجاه لتجديد عقده

كشفت إحدى الصحف الإنجليزية أن هناك ثقة داخل نادي مانشستر يونايتد بشأن بقاء اللاعب بول بوجبا في صفوف الفريق.



لاعب الوسط الفرنسي تحول إلى مادة دسمة للتقارير الصحفية منذ عدة أشهر حيث ارتبط بخطوة الرحيل عن الشياطين الحمر هذا الصيف.



واعترف بوجبا بنفسه أنه يسعى إلى خوض تحدي جديد خلال مسيرته المهنية وهو ما أدى إلى اشتعال الموقف بشأن مستقبله خاصة مع تواجده على رادار ريال مدريد ويوفنتوس.



كذلك تسبب مينو رايولا، وكيل أعمال بوجبا، في إشعال أزمة مع إدارة النادي بسبب تصريحاته التي أكد فيها على رغبة اللاعب في الرحيل.



ورغم ذلك، فإن صحيفة "مترو" الإنجليزية أوضحت أن مسئولي مانشستر يونايتد يشعرون بالثقة تجاه الاحتفاظ بخدمات بوجبا هذا الصيف، حسب مصادرها داخل النادي.



وأفادت أن المدرب أولي جونار سولشاير وإدارة النادي أبدوا إعجابهم الشديد بأداء بوجبا في المعسكر الحالي للفريق في أستراليا.



وأشارت إلى أن جميع أعضاء النادي لم يلاحظون أي تغيير في أداء بوجبا قد يدل على رغبته في الرحيل أو الابتعاد عن النادي خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي.