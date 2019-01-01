"الحرية المصرى" يطلق منتدى المرأة الإفريقية لدعم قضايا القارة السمراء

أقام حزب الحرية المصري تحت رعاية الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، بالتعاون مع نادي المرأة الإفريقية فعاليات منتدى المرأة الأفريقية لدعم قضايا القارة السمراء ومشاركة المرأة فى مشروعات التنمية داخل دول القارة.



شارك فى المؤتمر أعضاء نادي المرأة الافريقية وملكات جمال السودان ورائدات افريقيات في مجال العمل الميداني والتجاري والأدبي والطيران.



وقال الدكتور صلاح حسب الله في كلمته إن المنتدى يحمل دور ثقافي كبير ويعد استخداما للقوى الناعمة في دعم الدولة المصرية وعلاقاتها بأشقائها في القارة، مؤكدًا اهتمام الحزب بالملفات الخارجية خاصة القارة الافريقية لما لها من أهمية.



وأوضح حسب الله أن المرأة الافريقية قادرة على تغيير الواقع في القارة بأكملها، خاصة وأن المرأة عندما تلقى الدعم تقدم نماذج هائلة في التطور والمشاركة المجتمعية كما هو الحال في مصر ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية بشكل خاص والإفريقية بشكل عام.



وأثنت الدكتورة أمنة فزاع على جهود الحزب في دعم المرأة ودوره في وصل العلاقات الأفريقية، وقدمت عرضا مبسطا عن نادي المرأة الإفريقية وأنشطته.