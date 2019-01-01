اليوم.. توزيع 500 قطعة أرض إسكان بالقرعة العلنية العاشرة بالسادات

أعلن المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه سيتم اليوم الإثنين، الإعلان عن أسماء الفائزين بقطع أراض الإسكان الاجتماعي بالقرعة العلنية العاشرة بالمدينة.



وكشف رئيس جهاز مدينة السادات، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه سيتم توزيع 500 قطعة أرض بحي الفردوس بالمجاورات "1،2،3"، موضحًا أن مساحة قطعة الأرض تصل نحو 276 متر2 قابلة للعجز والزيادة.



وأوضح "رئيس الجهاز " أن سعر متر الأرض يصل إلى 1185 جنيها، مشيرًا إلى أنه بلغ مقدم الحجز لقطعة الأرض للقرعة العلنية العاشرة نحو 25 ألف جنيه، حيث يتم السداد من خلال إحدى فرع بنك الإسكان والتعمير بجميع المحافظات والمدن.