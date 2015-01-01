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رياضة

تقارير.. تصريحات كونتى تشعل أزمة مع بيريسيتش

الإثنين 22/يوليه/2019 - 01:56 ص
تقارير.. تصريحات
تقارير.. تصريحات كونتى تشعل أزمة مع بيريسيتش
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نشبت أزمة بين أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان الإيطالي، والكرواتي إيفان بيريسيتش جناح الفريق خلال المعسكر الإعدادي لـ"النيراتزوري" بالولايات المتحدة.

وكان كونتي صرح عقب الهزيمة التي تعرض لها فريقه بهدف دون رد أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، بأن بيريسيتش لا يبدو مناسبا للدور الذي حدده له مع الفريق.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتو ديلو سبورت" الإيطالية، فإن تصريحات كونتي قابلها حالة غضب من بيريسيتش وممثليه، ما فتح الباب مجددا أمام رحيل اللاعب عن النادي.

ويسعى كونتي لإحداث ثورة تغيير في إنتر ميلان سواء على مستوى طريقة اللعب أو أدوار اللاعبين داخل الملعب، ما قد يجعله يواجه صداما مع بعض لاعبي الفريق.

وأشار المصدر إلى أن احتمالات انتقال اللاعب لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي كان قريبا من ضمه الصيف الماضي، تجددت بقوة بعد الأزمة الأخيرة.

وأوضح أن وجود اهتمام قوي أيضا من ناديي أرسنال وتوتنهام بضم بيريسيتش، يجعل اللاعب على أعتاب الدوري الإنجليزي الممتاز، أقرب من أي وقت مضى.

بيريسيتش (30 عاما) انضم لإنتر في صيف عام 2015 قادما من فولفسبورج الألماني، وعلى مدار 4 مواسم شارك مع الفريق في 141 مباراة سجل خلالها 37 هدفا.

ولم يفز اللاعب بأي لقب مع إنتر ميلان خلال السنوات الماضية، بينما كانت أبرز إنجازاته الحصول على وصيف كأس العالم 2018 مع منتخب بلاده كرواتيا.
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