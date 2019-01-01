أحمد حسن كوكا مطلوب فى الدورى الإيطالى

قد يقترب المصري أحمد حسن كوكا من الانتقال للدوري الإيطالي، خلال انتقالات الصيف الجارية.



ويلعب كوكا لصفوف سبورتنج براجا البرتغالي، ولعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة لأولومبياكوس اليوناني.



وبحسب موقع "lalaziosiamono" الإيطالي، أن لاتسيو يبحث عن مهاجم بديل للاعبه فيليبي كايسيدو، والذي يقترب من الرحيل عن نسور العاصمة إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني.



ويوضح التقرير أن وكيل الأعمال البرتغالي خورخي مينديز، اقترح على لاتسيو التعاقد مع كوكا.



ويشير التقرير إلى أن صفقة كوكا لن تكلف لاتسيو الكثير، ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى ثلاث ملايين يورو، ويمكن أيضًا التعاقد معه على سبيل الإعارة مع وجود خيار للشراء.