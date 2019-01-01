مانشستر يونايتد فى محادثات مع ليل لحسم صفقة نيكولاس بيبى

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود محادثات متقدمة في الوقت الحالي بين نادي مانشستر يونايتد ونادي ليل بشأن الحصول على خدمات لاعب الفريق نيكولاس بيبي.



اللاعب الإيفواري يتواجد على رادار أكثر من نادِ هذا الصيف، إلى جانب مانشستر يونايتد، مثل ليفربول وآرسنال وباريس سان جيرمان ونابولي.



وحددت إدارة نادي ليل سعر بيع بيبي بـ70 مليون جنيه إسترليني.



وذكرت صحيفة "تايمز" الإنجليزية أن مانشستر يونايتد في مفاوضات متقدمة حاليًا مع ليل لبحث إمكانية نقل نيكولاس بيبي إلى الأولد ترافورد خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي.



وأشارت إلى أن النادي الإنجليزي كان لديه اهتمام منذ فترة طويلة باللاعب صاحب الـ24 عامًا، وضاعف ذلك الاهتمام في الأسبوع الماضي.



وأوضحت أن ذلك الاهتمام يأتي في إطار اهتمام المدرب أولي جونار سولشاير بضم لاعبين جدد للفريق من أجل تعزيز قوته وجودته.