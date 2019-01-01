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رياضة

جمال الغندور: الزمالك لم يستحق ركلة جزاء أمام الجونة

الإثنين 22/يوليه/2019 - 01:46 ص
جريدة الدستور
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كشف جمال الغندور، الحكم الدولي السابق، عن تصرفه إذا كان حكما لمباراة الزمالك والجونة التي جمعت بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الدوري المصري.

وتعادل الزمالك مع الجونة بهدفين لكل فريق، في مباراة الجولة 33 من مسابقة الدوري المصري، التي أقيمت على استاد الجونة.

وأضاف "الغندور" خلال لقائه عبر قناة "تايم سبورت": "لو كنت مكان الحكم محمود عاشور في المباراة سأكون أكثر حسمًا من بدايتها حتى لا ينفلت العيار، وحتى لا تتأزم الأمور وأخرج البطاقات الحمراء".

وتابع: "هناك مخالفة لم تحتسب لنادي الزمالك في الشوط الأول نتيجة دفع محمد إبراهيم، وزاوية الكاميرا لم تُظهر لنا هل المخالفة من داخل منطقة الجزاء أم من خارجها".

واستكمل: "قرار الحكم صحيح بعدم احتساب ركلة جزاء للزمالك بعد عرضية النقاز التي صدمت بيد مدافع الجونة لأن المسافة كانت قريبة بين الكرة واللاعب".

وأوضح: "من حق حارس المرمى أن يمسك الكرة بعد دخول مرماه هدف، وليس من حق الفريق صاحب الهدف أن يمسك الكرة".

وواصل: "ما حدث في هدف الجونة الأول بعد إمساك محمود علاء للكرة وهجوم لاعبي الجونة عليه وبعد التساهل من حكم المباراة الذي لم يعاقب أحد، كان من الطبيعي أن يتكرر الأمر من جديد بعد هدف الزمالك لأنه لم يحسم الأمر من البداية".
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