رئيس سموحة: أفضل انتقال حسام حسن لـ الأهلى وليس بيراميدز

أكد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن فريقه لا يملك بديلًا لمهاجمه حسام حسن، حتى يسمح له بالرحيل بعد تلقيه عروضًا محلية.



وقال "فرج" في تصريحات تلفزيونية بفضائية "صدى البلد" عبر برنامج "الماتش": "لا يوجد لدينا بديل لحسام حسن".



وأضاف: "هو لاعب هداف ويصنع الفارق وقادر على تسجيل أي هدف في أي ثانية".



وتابع: "الأهلي وبيراميدز يرغبان في ضم حسام حسن، إذا أراد الفريقان ضمه والأمور اضطرتنا للموافقة على رحيله فالذهاب إلى الأهلي أفضل لأنه لا يتأخر علينا في أي شيء".



وأتم: "الأهلي لن يتأخر علينا بأي لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، ونتمنى ضم هشام محمد وإسلام محارب".



وواصل: "جددنا عقد حارس المرمى محمد أبوجبل لموسمين بعد اختلاف في وجهات النظر مع الزمالك، وكان هناك مغالاة في بعض اللاعبين".



واختتم: "محمد أبوجبل عندما رحل عن الزمالك كان متبقي في عقده موسمين ولم يكن يشارك، لكن الآن هو أفضل حارس في مصر وتم استدعاءه للمنتخب".