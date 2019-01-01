أحمد حمدى يكشف موقفه من العودة لـ"الأهلى"

أكد أحمد حمدي، لاعب الجونة، عدم تواصل أي من مسؤولي الأهلي معه حتى الآن، لتحديد موقفه سواء بتجديد إعارته للجونة أو عودته.



وتعادل الزمالك مع الجونة بهدفين لكل فريق، في مباراة الجولة 33 من مسابقة الدوري المصري، التي أقيمت على استاد الجونة.



وأضاف حمدي خلال تصريحاته عبر قناة "أون سبورت"، عقب المباراة: "كنا نتمنى أن نفوز باللقاء، ولكن أداء سنبني عليه الموسم المُقبل".



وتابع: "منذ 13 عاما وأنا ألعب في النادي الأهلي ولم أحصل على فرصة، وكنت أريد الخروج للإعارة لكي أثبت نفسي، إعارتي حاليا انتهت وأنا تحت أمر النادي الأهلي".



واستكمل: "لم يتواصل أحد معي من الأهلي وتحت أمر النادي وهم أصحاب القرار، ولا يوجد لدي مانع لو تم تجديد إعاراتي مع الجونة من جديد".



وواصل: "الزمالك نادي كبير ويمتلك لاعبين دوليين وينافسون على الدوري ويوجد عليهم ضغوطات، وحقهم يدافعون عن كيانهم وقميص ناديهم".



وأوضح: "نحن من حقنا أيضًا أن ندافع عن النادي الذي نلعب باسمه، والمشادات التي حدثت في الملعب لا تليق ويجب أن يكون هناك حل".



واختتم: "الجونة أمام أي فريق يلعب بنافس القوة ولعبنا بنفس القوة أمام الأهلي والاتحاد ولا يوجد لدينا حسابات وكل لاعب انتمائه بداخله، تربيت داخل الأهلي المكان الذي أكون متواجد به أخلص له وأعطى له كل مجهودي".