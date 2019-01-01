كوسيلنى يتوصل إلى اتفاق مع نادى رين الفرنسىى

توصل لاعب فريق آرسنال لوران كوسيلني إلى اتفاق مع نادي رين بشأن الانتقال إلى صفوفه هذا الصيف.



وكان اللاعب صاحب الـ33 عامًا قد رفض الانضمام إلى معسكر الجانرز في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا للموسم الجديد.



وجاء ذلك القرار بعد رفض إدارة آرسنال الطلب الذي تقدم به كوسليني للسماح برحيله في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.



وسينتهي العقد الحالي لكوسليني في ملعب الإمارات في العام المقبل.



وحسب إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن كوسيلني توصل إلى اتفاق مع نادي رين بشأن الشروط الشخصية لخطوة انتقاله إلى الفريق الفرنسي.



وأفادت أن كوسيلني ينتظر الآن توصل رين إلى اتفاق مع آرسنال لاتمام تلك الصفقة بشكل رسمي.



وأشارت إلى أن نادي بوردو كان لديه رغبة أيضًا في ضم كوسيلني إلا أن الأخير فضّل الانتقال إلى رين.